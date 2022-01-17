Понедельник, 17 Января 2022 20:38

АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" предлагает упростить порядок вступления в наследство граждан, погибших в 44-дневной войне.

Как заявила депутат от ГД и соавтор законодательной инициативы Лена Назарян, согласно действующему законодательству, наследство может быть принято в течение 6- ти месяцев со дня смерти гражданина. "Но, если лицо погибло при известных обстоятельствах, скажем, война или стихийное бедствие, и продолжительное время его личность так и не была установлена, то процесс получения наследства осложняется, поскольку таким образом наследник пропускает срок принятия наследства", - отметила она. С проблемой, по ее словам, столкнулись родные граждан, погибших в 44-дневной войне 2020 года.

Изменениями в Гражданский кодекс парламентарии предлагают решить вопрос следующим образом: если личность гражданина не будет установлена в течение месяца после его гибели, то датой открытия наследства будет считаться не день смерти, а день ее государственной регистрации.

Решение, как пояснила депутат, не будет распространено на те случаи, когда к моменту вступления в силу законодательного акта имеется адресованное нотариусу заявление, связанное с принятием наследства.