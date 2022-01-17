Понедельник, 17 Января 2022 20:37

АрмИнфо.Подвижек по вопросу урегулирования нагорно- карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ мало. Об этом 17 января в ходе онлайн-брифинга заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отвечая на вопрос, были ли подвижки по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ в 2021 году.

<Ну на этом направлении подвижек было мало. Главная подвижка, которая была обеспечена при активном участии России и ее президента- это прекращение боевых действий, обеспечение режима прекращения огня. Хотя, в течение 2021 года были серьезные инциденты, которые этот режим в определенной степени подрывали. Но, тем не менее это позволило выходить на обсуждение других вопросов регионального масштаба - это и трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, это и запуск консультативной платформы <3+3>, это и российская консультационная помощь в налаживании работы по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы>, - отметил Лукашевич, добавив, что это стоит особняком от конфликтной темы, является двусторонним вопросом, но тем не менее, имеет проекцию на региональную остановку.

При этом он дипломат констатировал, что Россия озабочена тем, что тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ не может побывать в Нагорном Карабахе.

<Что нас заботит? Что тройке сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе, ознакомиться с ситуацией и наметить конкретные меры по содействию сторонам в налаживании контактов между людьми, решению гуманитарных проблем и некоторых других аспектов>, - заявил Лукашевич, напомнив и о мандате деятельности Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Вместе с тем он добавил, что последнее заявление тройки сопредседателей и лидеров Армении, Азербайджана и России настраивают на то, что все же спираль конфронтации будет снижена и будут найдены взаимоприемлемые компромиссные решения, в том числе, и по этой ключевой политической проблеме.

Он обратил внимание на то, что все естественно зависит от политической воли сторон, и эта воля присутствует.

В то же время российский дипломат выразил надежду на то, что в самое ближайшее время "тройке" сопредседателей все же удастся побывать в регионе, поговорить с политическим руководством Армении и Азербайджана, наметить конкретную программу действий.

Лукашевич еще раз подчеркнул сложность проблемы и отметил, что она получила новое измерение после обострения 2020 года. При этом он считает, что трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России дают понять, что есть потенциал для нормализации ситуации как между двумя соседними странами, так и в регионе в целом.

В Заключение Лукашевич указал на наличие воли у польского сопредседательства ОБСЕ в активизации процессов в этой плоскости и оказать содействие в поиске решения проблемы.