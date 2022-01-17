Понедельник, 17 Января 2022 14:25

АрмИнфо.Руководители фракции Сената Франции <Республиканцы> (LR) Бруно Ретайо, руководитель той же фракции в Национальном собрании Франции Дамиана Абада и руководитель той же фракции в Европейском парламенте, евродепутат Франсуа-Ксавье Белами обратились с письмом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с угрозами азербайджанского лидера Ильхама Алиева в адрес французского политического деятеля Валери Пекрес.

Как сообщает издании , в письме, подписанном большинством депутатов LR, сенаторами и депутатами Европарламента (чуть менее 250 политических деятелей) звучит призыв к Макрону от имени Франции потребовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева извиниться перед кандидатом в президенты Франции от партии <Республиканцы> Валери Пекрес за скандальные высказывания в адрес французского политика.

Так, в письме, адресованном Макрону парламентарии констатировали, что после визита Валери Пекрес в Армению, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января заявил, что если бы в Азербайджане знали о недавнем <незаконном визите Валери Пекрес в Нагорный Карабах, то не выпустили ее оттуда>.

<Эти нашумевшие высказывания Франция не может оставить без ответа, поскольку это заявление не только призыв к ненависти к государственному деятелю Франции, президенту региона Иль-де-Франс и кандидату в президенты Франции, но и неприкрытая угроза, направленная французскому народу, правительству Франции и его представителям, учитывая отношения нашей страны с Арменией.

Должны ли мы терпеть, чтобы правительство какого-либо другого государства запрещало избранным французским народом представителям посещать территорию, которая, напомним, не принадлежит данному государству, угрожало бы применять посягательства на их свободу, вплоть до их физической безопасности>, - говорится в письме законодателей.

В этом ключе депутаты, напомнили Алиеву, что французы свободны, а Франция - суверенное государство.

<Франция не может считать приемлемой какую-либо угрозу, не должна прогибаться ни при каких запугиваниях. И тем более, когда они делаются деспотом, который армян называет <собаками>, который в ходе конфликта с Арменией применял запрещенные виды оружия и наемников-джихадистов и постоянно демонстрировал, как мало он дорожит человеческим достоинством.

Поэтому, господин Президент, мы просим от имени Франции потребовать, чтобы Азербайджанская Республика официально попросила прощения, и в случае, если в кратчайшие сроки этого не произойдет, мы требуем отозвать посла Франции из Азербайджана. Это вопрос как ценностей Франции, так и ее чести.

Речь идет также о поддержке, которой мы обязаны армянскому народу, который, несмотря на агрессии, провокации и унижения Азербайджана, остается стойким и достойным в испытаниях. Позиция Франции должна быть равна примеру Армении, достойно проходящей через горнило страданий, что вызывает восхищение>, - говорится в письме.

Полный список подписавших письмо законодателей доступен в первоисточнике.

Напомним, что кандидат в президенты Франции Валери Пекрес посетила Армению и Арцах 21-23 декабря 2021 года. В ходе визита ее сопровождали бывший министр иностранных дел Франции, бывший еврокомиссар Мишель Барнье, а также лидер республиканской фракции Сената Франции Бруно Ретайо. На днях, в интервью азербайджанским СМИ Алиев заявил, что Азербайджан не знал о визите Валери Пекрес в Нагорный Карабах, а если бы знал, то совершенно очевидно, что не позволил бы ей покинуть НКР.