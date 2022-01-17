Понедельник, 17 Января 2022 14:22

АрмИнфо.Вообще пытаться говорить в логике предусловий - это процесс, который никуда не ведет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, имея в виду армяно-турецкие переговоры, в рамках которых на прошлой неделе в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей двух стран.

Так, отвечая на соответствующий вопрос Радио Азатуцюн касательно предварительных условий (в том числе так называемый Зангезурский коридор) в нормализации армяно-турецких отношений, Григорян, в частности сказал:

<Мы неоднократно заявляли, что Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать ни один вопрос в коридорной логике. Вопрос коридора для нас является красной линией, об этом знают все: об этом знает Азербайджан, об этом знают все страны, которые так или иначе имеют дело с Арменией. Мы обсудили этот вопрос, можно сказать, со всеми нашими партнерами, изложили свою позицию, и все четко знают, что по вопросу коридора не может быть обсуждений, и ставить здесь предусловия и вообще пытаться говорить в логике предусловий - это процесс, который ведет в никуда.

Наш подход заключается в том, чтобы начать отношения, понять подходы друг друга, потому что очень часто наша оппозиция или другие политики говорят о том, что Турция что-то заявила. Для того, чтобы понять более глубокий контекст этих заявлений, наш подход заключается в том, что мы должны сесть за стол переговоров с Турцией, понять, каковы их подходы, обсудить их, представить свои подходы, попытаться нормализовать отношения. Мы считаем, что можно нормализовать отношения, и если мы воспользуемся этим окном возможностей, то в долгосрочной перспективе можно нормализовать армяно-турецкие отношения>.

На уточнение, почему первая встреча прошла именно в Москве, секретарь Совбеза РА констатировал, что в целом, договоренность о возможном месте начала нормализации отношений была достигнута и с согласия Турции. То есть, продолжил он, договоренность о том, что встреча состоится в Москве, была согласована всеми тремя сторонами.

<Мы открыты для поиска возможностей обсудить другие места. Следующие встречи могут быть в Ереване или Анкаре, мы должны обсудить и понять. И я думаю, что если будет положительная динамика в нормализации двусторонних отношений, контакты еще больше увеличатся, и мы сможем найти путь, ту форму для того, чтобы нормализовать отношения>, - подытожил он. Напомним, что 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном кадрового дипломата, имеющего также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывшего посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - молодой парламентарий, заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Стороны назвали первую встречу <позитивной и конструктивной>. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.