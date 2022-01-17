Понедельник, 17 Января 2022 11:42

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" 17 января во второй раз отказалась внести в повестку пленарного заседания предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Как отметили представители правящей силы, в проекте звучат политические заявления и обвинения в адрес действующей власти, тезисы и положения, которые ослабляют переговорные позиции Армении. ГД-шные депутаты указали на призыв руководствоваться Конституцией РА, отметив, что тем самым снижается уровень доверия к власти.

Напомним, что правящая фракция "Гражданский договор" 27 октября не приняла участие в голосовании по проекту заявления Национального собрания о ситуации вокруг РА и Арцаха, из-за внутриполитических оценок в документе, тем самым провалив его. Как заявил докладчик проекта заявления, депутат фракции "Честь имею" Тигран Абраамян, в документе, выработанном, в том числе, по результатам закрытого обсуждения, НС РА осуждает широкомасштабную вооруженную агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха 27 сентября 2020 года с привлечением наемников и террористов; грубые нарушения международного права в отношение пленных и заложников, удерживаемых Баку, в том числе после прекращения военных действий; захват территорий Республики Арцах Азербайджаном; действия, признанные военными преступлениями; вторжение на суверенную территорию Республики Армения, продолжительное применение силы или угрозы ее применения. Армянские парламентарии в документе осуждают также непрекращающуюся риторику армяноненавистничества военно-политической власти Азербайджана, подачу однобокой и искаженной информации международному сообществу со стороны Баку. Данная политика, как отмечается в заявлении, сопровождается претензиями на территории Армении и Арцаха.

Государственные границы, как говорится в документе, определяются на основе международного права, на основе Венской конвенции ООН, согласно которой, в числе прочего, недействительно любое соглашение о границах с применением или угрозой применения силы. Депутаты парламента РА, считают, что главным условием установления мира в регионе является гарантированная реализация права на самоопределение народа Арцаха на своей исторической родине, а также деоккупация захваченных территорий Арцаха - в формате сопредседательства МГ ОБСЕ.

Парламентарии в документе призывают руководствоваться Конституцией РА, согласно которому вопросы, связанные с изменением территории Республики Армения, решаются исключительно путем референдума. Для РА неприемлемо подписание любого документа, предполагающего включения Республики Арцах в состав Азербайджана, говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к правительству Армении воздержаться от любых переговоров, письменных или устных договоренностей, которые нарушают требования Конституции РА и волю армянского народа, выраженную в Декларации независимости, предоставлять Национальному Собранию достоверную парламентскую информацию и обеспечить максимальную публичность в вопросах проведения реформ в ВС страны и касающихся безопасности РА.

Уже 7 декабря правящая сила отказалась внести в повестку пленарного заседания предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы. Лидер фракции Айк Конджорян, в очередной раз указал на то, что документ также содержит заявления с внутриполитическим содержанием. Это, по его словам, понимают также в оппозиции, и данные подходы были включены в проект заявления именно с целью добиться внутриполитических спекуляций. ГД также провалил голосование по проекту 15 декабря так и не обеспечив необходимый кворум для проведения внеочередного заседания, созванного с целью обсуждения создавшейся ситуации, принятия доработанного оппозицией проекта заявления НС по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном по инициативе оппозиционной фракции "Айастан".