Понедельник, 17 Января 2022 11:40

АрмИнфо.Вице-спикер Национального собрания РА, армянский спецпредставитель по процессу нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян 17 января, отвечая на вопрос оппозиционного депутата, разъяснил механизмы назначения эмиссаров и то, что имели в виду в МИД Армении, говоря о "конструктивной атмосфере" на переговорах с турецкой стороной.

Депутат от оппозиционной фракции также поинтересовалась, почему о назначении спецпредставителей по диалогу армянская общественность узнает от турецкого МИД.

Напомним, что 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время", - говорилось в заявлении МИД РА по итогам встречи.

Рубен Рубинян сегодня в парламенте напомнил, что еще в прошлом году представитель МИД России заявил о процессе, что в дальнейшем подтвердило министерство иностранных дел Армении. "Затем турецкая сторона заявила о назначении эмиссара, не называя имени. Это приветствовала Армения и отметила, что также назначит эмиссара, скорее спецпредставителя", - заявил Рубинян.

Далее, по его словам, после этого турецкая сторона назначила своего спецпредставителя, а затем это сделала армянская сторона. "Так была достигнута договоренность. Место и время были выбраны также при помощи российской стороны. Встреча прошла в Москве - в Доме приемов Министерства иностранных дел. Вы спросили, что имеется в виду под "конструктивной атмосферой". Мы имеем в виду - конструктивная атмосфера. В результате встречи Министерства иностранных дел Армении и Турции опубликовали пресс-релизы, в которых отмечено, что обсудили спецпредставители. С заявлением выступил также российский МИД. Нет, в это время желтые "Жигули" мимо не проезжали", - сказал Рубинян, отвечая на вопрос из зала.