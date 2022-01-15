Суббота, 15 Января 2022 16:06

АрмИнфо. Из Парижа ответили на угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты Франции от республиканцев, президента региона Иль-де-Франс Валери Пекрес.

Так, координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) 13 января выступил с заявлением в связи с угрозами Алиева , призвав французские власти потребовать от Азербайджана разъясненийи извинений за такое угрожающее заявление в адрес кандидата в президент.

При этом, в армянской общине отметили, что если извинений не последует, то отозвать своего посла из Баку иотослать посла Азербайджана из Франции. Меж тем, сама Валери Пекрес в беседе со СМИ обратила внимание на серьезность такой угрозы в адрес кандидата на президентских выборах. Она обратила внимание на то, что кандидат должен быть свободен в желании идти, куда хочет. "Эти угрозы меня не пугают, но я потрясена молчанием французского правительства по поводу угроз. Мне бы хотелось, чтобы французское правительство официально отреагировало на такую угрозу со стороны президента другой страны в адрес кандидата в президенты Франции",- отметила она.

Днем ранее, как писало АрмИнфо, за Пекрес заступилась и французский депутат Натали Луазо, которая подчеркнула, что угрозы Алиева не остановят Францию в выражении солидарности с Арменией. Напомним, что кандидат в президенты Франции Валери Пекрес посетила Армению и Арцах 21-23 декабря 2021 года. В ходе визита ее сопровождали бывший министр иностранных дел Франции, бывший еврокомиссар Мишель Барнье, а также лидер республиканской фракции Сената Франции Бруно Ретайо. На днях, в интервью азербайджанским СМИ Алиев заявил, что Азербайджан не знал о визите Валери Пекрес в Нагорный Карабах, а если бы знал, то совершенно очевидно, что не позволил бы ей покинуть НКР