Суббота, 15 Января 2022 12:25

АрмИнфо.Москва и Брюссель высказались по поводу первой встречи спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений.

Так, в комментарии МИД РФ по этому вопросу отмечается, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 14 января провел раздельные встречи с прибывшими в Москву спецпредставителями Армении и Турции по вопросам нормализации двусторонних отношений Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем.

<Между армянским и турецким спецпредставителями состоялся также прямой контакт. Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь <малыми шагами> от простого к сложному.

Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона>, - говорится в сообщении.

В свою очередь в ЕС приветствовали первую встречу спецпредставителей Армении и Турции в Москве по нормализации отношений.

В заявлении пресс-секретаря главы европейской дипломатии Петера Стано, отмечается, что ЕС приветствует готовность Еревана и Анкары работать над нормализацией отношений и назначение спецпосланников.

<Первая встреча специальных посланников в эту пятницу стала важным шагом вперед, и Европейский союз призывает Турцию и Армению предпринять дальнейшие усилия в этом направлении. Дальнейшие конкретные шаги по нормализации отношений были бы хорошей новостью для региональной стабильности и перспектив примирения и экономического развития. Нормализация отношений между Арменией и Турцией имеет ключевое значение для ЕС в плане его взаимодействии с обеими странами. С 2014 года ЕС выделил более 4,5 миллионов евро на проекты, направленные на подготовку почвы для нормализации отношений в ряде областей, таких как экономика, культура и образование>, - говорится в заявлении Стано.

Отметим, что сегодня, 14 января, в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. В Ереване и Анкаре назвали, прошедшие переговоры конструктивными и позитивными.