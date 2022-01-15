Суббота, 15 Января 2022 12:25

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Честь имею> Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США в составе делегации Национального собрания Армении.

Как сообщил пресс-секретарь главы фракции Сос Акопян, причиной отмены визита стало решение правящей фракции не включать представителя оппозиции в список участников важной рабочей встречи.

<За несколько часов до отъезда Артуру Ванецяну сообщили, что на встрече со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси с армянской стороны примут участие три человека, и было принято решение не включать Ванецяна в их состав. Фактически, власти решили, что на встрече со спикером Палаты представителей нет необходимости в представителе оппозиции, и с армянской стороны примут участие председатель НС Ален Симонян, руководитель фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян и посол в США Лилит Макунц>, - сообщил Сос Акопян, отметив, что в этих условиях Артур Ванецян посчитал нецелесообразным свой отъезд в США и отменил командировку.

Вместе с тем он подчеркнул беспрецедентность и неприемлемость подобного поведения властей страны, особенно в условия системе парламентского строя.

<Осуждаем подобное поведение, считая, оно наносит удар по имиджу. Всеми возможными средствами необходимо это всё искоренять>, - подчеркнул представитель оппозиционера.

Отметим, что визит делегации во главе со спикером парламента Армении в США планировался с 15 по 20 января.