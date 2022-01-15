Суббота, 15 Января 2022 12:24

АрмИнфо.В НАТО приветствует встречу в Москве спецпредставителей Армении и Турции. Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter.

<НАТО приветствует сегодняшнюю встречу в Москве спецпредставителей Армении и Турции. НАТО приветствует нормализацию отношений между ними, это послужит стабильности в регионе, призываем Анкару и Ереван продолжить усилия>, - написал он.

Отметим, что 14 января, в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. В Ереване и Анкаре назвали, прошедшие переговоры конструктивными и позитивными.