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АрмИнфо.В общей сложности, на утро 15 января в Армении зарегистрировано 347 377 инфицированных коронавирусом, причем 293 за последние сутки.
Как сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечение получают 4 326 пациента (за сутки их число увеличилось на 180). Выздоровели 333 518 человек (106 - за последние сутки), скончались 8 018 пациентов (3 человека за последние сутки). Еще 1515 граждан с коронавирусом скончались по формулировке <из-за иных заболеваний>. Таким образом, общее число смертей достигло 9 533.
В целом по стране было проведено 2 636 398 теста, 5635 за последние сутки.
|В МЧС Армении сообщили о наличии закрытых и труднопроходимых дорогах на территории страны
|Из Парижа ответили на угрозы Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты Франции
|Мнение: Лакмусовой бумажкой искренности режима Эрдогана по нормализации отношений с Армений станет позиция по вопросу вовлечения террористов в агрессии против Арцаха
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
|Москва и Брюссель высказались по поводу первой встречи спецпредставителей Армении и Турции
|Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США из-за деструктивной позиции властей Армении
|В НАТО призвали Анкару и Ереван продолжить усилия по нормализации отношений
|В Армении за последние сутки выявлено 293 новых больных коронавирусом
|Президент Армении отправился в ОАЭ
|Тойво Клаар: Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции
|По итогам переговоров Алиев-Зеленский в Киеве подписано 6 двусторонних соглашений
|Житель Бердзора заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне
|Анкара оценила первую встречу спецпредставителей Армении и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оппозиционер: Инцидент с армянским пастухом наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов
|Глава МИД России рассказал о механизмах расширения ОДКБ и миротворческой операции в Казахстане
|Лавров: Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений
|Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.
|В Степанакерте напомнили Баку: Сопредседательство МГ ОБСЕ - единственный согласованный всеми сторонами формат урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Лавров: Процессы, начатые в формате <3+3> гораздо более значимы потому, что в нем обсуждаются в перспективы развития всего региона
|Глава МИД России указал на причины, препятствующие созданию комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Ереван: Последовательное отрицание погромов в Баку и продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана
|Делегации Армении и Турции прибыли в МИД РФ для участия в первой встрече по нормализации армяно- турецких отношений
|Во Франции резко ответили Азербайджану
|В Москве состоится ежегодная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ
|Захарова: Даже если кто-то хочет <бросить тень> на российских миротворцев - не получится
|За сутки в Армении подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 101 человек
|Постпред Армении призвал ОБСЕ обуздать милитаристскую риторику Азербайджана
|Армянские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана
|Папикян принял Рустама Мурадова и новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе Андрея Волкова
|В канун рабочего визита в США Ален Симонян встретился с послом Трейси и президентом Саркисяном
|Москва призывает Ереван и Баку воздержаться от использования силовых методов: Захарова
|Омбудсмен Армении сигнализирует о похищении армянского пастуха с территории РА
|Советник прокурора Армении призвал <не разжигать страсти> вокруг уголовного дела
|Ровно 32 года назад сегодня азербайджанскими властями были учинены погромы армян в Баку
|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|В Армии обороны Арцаха подытожили прошедший год и наметили задачи на этот год
|В Госдепе США отреагировали на последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Генсек ОДКБ: В соответствии с волеизъявлением Казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации
|Правительство Армении расширяет финансирование на репродуктивные вспомогательные технологии родителям погибших военных
|Польское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи со столкновениями вдоль армяно-азербайджанской границы
|Акция протеста у правительства: Граждане требуют у властей обеспечить безопасность либо уйти
|Пашинян настаивает на продвижении повестки открытия эры мирного развития для Армении и региона
|С 15 января по 15 апреля 2022 года МО проведет очередные трехмесячные тренировочные сборы резервистов
|В Армении наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса
|Экс-депутат правящей фракции назначен губернатором Арагацотнской области Армении
|На посту губернатора Араратской области Армении сын сменил отца
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Политолог: Демонстрируемое российские вооружёнными силами, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России
|Ректор РАУ предупредил о сильном давлении определенных кругов с целью его смещения с должности
|Оппозиционер: Поводом для срочной встречи Ильхама Алиева со СМИ стали события в Казахстане
|Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
|Читать больше
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Читать больше
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