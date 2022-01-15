Суббота, 15 Января 2022 12:24

АрмИнфо.В общей сложности, на утро 15 января в Армении зарегистрировано 347 377 инфицированных коронавирусом, причем 293 за последние сутки.

Как сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечение получают 4 326 пациента (за сутки их число увеличилось на 180). Выздоровели 333 518 человек (106 - за последние сутки), скончались 8 018 пациентов (3 человека за последние сутки). Еще 1515 граждан с коронавирусом скончались по формулировке <из-за иных заболеваний>. Таким образом, общее число смертей достигло 9 533.

В целом по стране было проведено 2 636 398 теста, 5635 за последние сутки.