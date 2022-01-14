Пятница, 14 Января 2022 17:57

АрмИнфо.В Киеве после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно азербайджанским СМИ, основными темами переговоров лидеров двух стран стали сферы сотрудничества. Между странами подписано 6 двухсторонних документов.

В частности, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов, меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, меморандум о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в аграрной сфере, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по сотрудничеству в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на встрече обсуждались перспективы новых взаимовыгодных проектов в сфере инфраструктуры и приватизации. Другая актуальная тема - развитие транзитных перевозок, а также отрасль авиации.

В свою очередь, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех областях. Он поблагодарил украинского лидера за гостеприимство и также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Баку.