Пятница, 14 Января 2022 16:14

АрмИнфо.Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о механизмах расширения ОДКБ. По его словам, в уставе ОДКБ все прописано, и кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой.

<В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя>, - отметил Лавров, добавив, что эта информация была разослана партнерам и интерес как минимум к налаживанию контактов есть.

При этом российский министр отметил, что журналисты будут

информироваться о процессах по этому вопросу.

Касаясь миротворческой операции Организации в Казахстане, российский

министр отметил, что ситуация в этой стране продемонстрировала

эффективность усилий по созданию миротворческого потенциала ОДКБ. <Ситуация в Казахстане продемонстрировала, что усилия, которые ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала были весьма эффективными и оказались весьма востребованными. Как говорят: <хочешь мира, готовься к войне>. Ну слава богу, до войны дело не дошло, но потенциал миротворческих сил ОДКБ доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. На Западе с изумлением взирали на скорость развертывания подразделений, направленных из всех стран-членов ОДКБ для помощи Казахстану>, - отметил глава МИД РФ.

При этом он выразил надежду, что больше не придется этот опыт применять. Однако, по его словам, надо держать порох сухим. <Не дай Бог, что-то подобное случится, хотя мы делаем все возможное, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ, но мы должны быть готовы, потому что поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно. Эти поползновения стали гораздо более настырными, рискованными и опасными после того как американцы убежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО>, - заключил Лавров.