Пятница, 14 Января 2022 15:07

АрмИнфо.Россия поддерживает усилия Турции по нормализации обстановки на Южном Кавказе. Об этом 14 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года заявил глава МИД России Сергей Лавров отвечая на вопрос об инициативах Турции на Южном Кавказе.

<Эти усилия мы безусловно поддерживаем и активно участвуем. Они способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того, чтобы сохраняющиеся еще политические проблемы решались гораздо более активно, более плодотворно, путем в том числе, и экономического и иного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа и тремя их большими соседями - Россией, Турцией и Ираном>, - сказал главный дипломат России. В этом ключе он напомнил, что идея формата <3+3>, которая с начало была предложена президентом Азербайджана, а потом лидером Турции была активно поддержана российской стороной.

<Мы сразу увидели в этом очень хороший объединительный потенциал в этой идее и сразу же, с первых дней ее обсуждения, и на состоявшейся в Москве встрече выступали за вовлечение наших грузинских соседей в этот процесс, исходя из того, что чем больше возможностей для общения, тем наверное лучше решения остающихся проблем>, - добавил Лавров, напомнив, что Россия с Грузией сейчас общается в рамках Женевских дискуссий по Закавказью, где обсуждаются последствия агрессии Грузии после августа 2008 года и в рамках неофициального двустороннего канала, который создан был между Москвой и Тбилиси достаточно давно.

Но, продолжил Лавров, процессы, начатые в формате <3+3> они гораздо более значимые на его взгляд, потому, что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего региона. <Теперь, когда достигнуты мирные договоренности после военных действий 2020 года, когда при содействии президента России лидеры Армении и Азербайджана подписали договорённости (трёхстороннее заявление - ред.) и по завершению враждебных действий, и по развитию торгово-экономических связей, разблокировке всех маршрутов в регионе. Конечно это открывает возможности, в которых заинтересованы и Россия, и Иран, и Турция, и я уверен Грузия. Мне кажется в их интересах присоединится к этому формату без предварительных условий>, - сказал он, добавив, что можно договориться об обсуждении в этом формате исключительно тем, представляющие интерес для всех участников.

Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что из-за отсутствия дипломатических отношений с Грузией, прерванных по инициативе грузинской стороны, у Москвы меньше возможностей для объяснения Тбилиси преимуществ этой платформы. Глава российского МИД отметил, что Москва обращалась к турецким и азербайджанским партнерам с просьбой разъяснить грузинским соседям преимущества этого формата. <Такое подключение не будет их ни к чему обязывать - это касается их политических позиций>, - подытожил Лавров.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.