Пятница, 14 Января 2022 13:48

АрмИнфо. Те, кто следит за процессами в сфере внешнеполитических контактов Армении не мог не заметить наличия положительных предметных сдвигов в армяно-белорусских отношениях как в многосторонних, так и в двустороннем форматах. Прошедший год ознаменовался серьезно активизацией межправительственных связей на фоне роста торгово- экономического партнерства и дипломатического взаимодействия двух стран. Беларусь и Армения за пять лет увеличили товарооборот в 2,5 раза: в 2016 году он составлял чуть более 32 млн долларов, а в 2020-м уже свыше 82 млн долларов. Основными позициями белорусского экспорта в Армению в январе - сентябре текущего года стали молочная продукция, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства.

В свою очередь из Армении Беларусь импортирует спиртные напитки, отходы и лом, медные товары. По объему белорусского экспорта Армения традиционно входит в топ-50 основных торговых партнеров Беларуси. В Армении, как и в Беларуси в конце 2020 года состоялась и смена руководителя диппредставительства дружественной страны. Посольство Республики Беларусь возглавил бывший генеральный прокурор РБ Александр Владимирович Конюк, который любезно согласился ответить на вопросы АрмИнфо.

Александр Владимирович, недавно в Минске состоялось заседание армяно-белорусской межправкомисии. В прессе прошла довольно, если можно так выразиться, куцая информация об этом событии. Могли бы Вы рассказать подробно, какие вопросы интересовали членов комиссии и какие решения намечено к реализации на перспективу?

Это была очень продуктивная встреча. В Минск приехал представительный состав комиссии во главе с министром экономики Вааном Керобяном - сопредседателем армяно-белорусской межправкомисии. С белорусской стороны комиссию возглавляет наш министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. В составе делегации был, и это важно, замминистра ИД РА, в недавнем прошлом посол Армении в Беларуси Армен Гевондян, который хорошо владеет тематикой армяно-белорусских отношений. Участвовали с армянской стороны замминистра культуры, заместитель министра высокотехнологической промышленности. Комиссия давно не собиралась в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, но дел и обсуждаемых тематик скопилось немало. В этом ключе я сразу хочу отметить, что кроме упомянутого вами заседания межправкомисии, между нашими странами прошли так же межмидовские консультации и заседание Евразийского межправительственного совета, состоявшегося буквально в прошлом месяце. Эти три мероприятия надо рассматривать в едином контексте. Более того, сейчас на повестке дня находится и наша межпарламентская встреча. Сегодня мы ее готовим.

Что касается сугубо межправкомисии, то хотелось бы отметить, что Ваан Керобян и нынешний посол Армении в Беларуси Размик Хумарян принимали очень деятельное участие в ее работе. Была составлена очень серьезная программа для наших армянских гостей. Они побывали на многих предприятиях, в том числе таких знаковых как <Белорусская национальная биотехнологическая корпорация>, где организовано высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла. Это сравнительно новая компания, созданная на основе частно- государственного партнерства. Компания реализует масштабный экспортоориентированный и импортозамещающий инвестиционный проект, целью которого является организация глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных, сбалансированных комбикормов и премиксов. Проект является крупнейшим и уникальным агропромышленным комплексом не только в Республике Беларусь, но и на территории всего бывшего СССР. Компания займется и выпуском комбикормов для рыб, что не может не заинтересовать многочисленные рыбные хозяйства Армении. Ведь у вас очень развита эта отрасль и я как потребитель вашей рыбной продукции очень ее ценю. Думаю, что тут есть над чем поработать, и мне хотелось бы, чтобы армянская рыба, стерлядь и ишхан чаще появлялись в магазинах моей страны. Эта продукция безусловно найдет своих многочисленных потребителей.

Члены межправкомиссии побывали также на совместном белорусско-китайском предприятии по производству автомобилей <Белджи>. Хорошие надежные автомобили, особенно кроссовер <Джили Атлас>. Важно, что у всех этих автомобилей, сходящих с конвейера предприятия очень высокий уровень локализации, так как находящейся под санкциями Беларуси приходится рассчитывать на себя и на друзей в лице России, Китая, Индии, партнеров по ЕАЭС, в том числе и дружественной Армении. Наших армянских коллег заинтересовала и продукция Белкоммунмаша (BKM Holding) - предприятие, выпускающее коммунальную технику и в первую очередь электробусы, Минский тракторный завод, выпускающий широкую линейку продукции для сельского хозяйства и ряд других предприятий.

Что касается сельскохозяйственной техники, то это старая история, которой, как минимум, лет 15. Давно говорится о том, что в Армении можно было бы наладить отверточный выпуск малой сельскохозяйственной и иной техники. Даже были какие-то попытки сделать это. Ведь Армении просто необходимо иметь постоянный и надежный свой источник недорогой модернизации основных средств в агрокомплексе.

Вы правы, мы затрагивали эту тем на межправсовете. Пока же нам удалось договориться о скором налаживании в Армении сборки лифтов для многоэтажных домов. Лифты могилевского производства уже появляются в многоэтажных домах Еревана, так как предприятие выиграло тендер, объявленный мэрией армянской столицы еще в 2019 году. Мы очень надеемся, что и в текущем году станем его победителем. Важно, и мэрия с нами согласна, приступить к сборке лифтов в Армении, причем обеспечив максимальную локализацию их производства здесь. Буквально на днях со мной связывалось руководство <Могилевлифтмаш>. И мы как раз серьезно говорили о том, чтобы создать сборочное производство здесь в Армении.

Сам факт создания нового промпроизводства в Армении - очень важно. Я хорошо знаю это предприятие. По поручению президента на предыдущей работе я возглавлял наблюдательный совет предприятия. Кстати, сервисное обслуживание могилевских лифтов уже налаживается в Ереване. С сервисного обслуживания начнем, затем локализация и сборочное производство. Что там говорить - у вас много подготовленных кадров, вам особо и специалисты не нужны, вы справитесь с любой задачей, вы очень высокоинтеллектуальная страна. К примеру, в области ИТ-технологий вы находитесь на передовых позициях. Это не мой вывод, это мнение моего сына, который работает в этой сфере не один год. Он был недавно в Армении, приезжал ко мне в гости и собирается приехать еще раз, чтобы расширить партнерские связи. Он говорит, что Армения на ИТ карте стран бывшего Союза хорошо видна, наряду с Эстонией, Беларусью и Грузией.

Какие еще перспективные проекты в экономической сфере были намечены к реализации? Ведь Беларуси, как стране, находящейся под западными санкциями, постоянно нужно находить рынки сбыта. Собственно, и экономика Армении в силу ограниченности внутреннего рынка в этом остро нуждается.

Я очень высоко ценю потенциал нашего партнерства. И я выступал на межправкомиссии и говорил об этом моим белорусским коллегам. Я как посол Беларуси делаю и буду делать все, чтобы придать этому потенциалу внутреннюю динамику, заполнить его реальными работающими обоюдовыгодными проектами в области промпроизводства, сельского хозяйства, продовольствия, ИТ - технологий. Вот недавно к нам приезжали представители Гродненского молочного комбината. Я ездил с этой довольно симпатичной женщиной по потенциальным контрагентам, знакомил ее с руководителями крупных торговых сетей Армении. Она удивлялась, как это так, бывший генпрокурор продает молоко? Я ей говорю, что это нормально, эта задача поставлена государством, президентом: расширять рынки, интенсифицировать процесс интеграции экономик. А кто, если не я буду этим заниматься как посол? Ведь вопросы экспорта для нас определяющие. Ну и для Армении - ей надо восстанавливать промышленность. У нас очень серьезные отношения складываются с группой компаний <Ташир>, я знаком с ее молодыми менеджерами здесь в Ереване. Очень толковые парни, интеллектуалы.

Перед беседой я знакомился с цифрами по состоянию белорусской экономики. Удивительно то, что, находясь под санкциями, страна не <теряет в весе>, я бы сказал напротив, санкции как бы вас, если можно так выразиться, <раззадоривают>.

Вы знаете, только я вернулся из Минска и вот опять полечу. Почему? Да потому что заседание межправкомиссии дала толчок ряду проектов. О всех говорить сейчас не буду - раньше времени, но дел скопилось немало. Кстати, сразу оговорюсь, у нас в Беларуси, объемы экспорта 2021 году - а это санкционный год - приросли на 36.2%. С колес начали работать некоторые производства - тот же МАЗ. На складах нет скопления продукции, как бывало раньше. Мы хотели поставить в Армению газовые или электрические автобусы. Их как раз производит МАЗ, где побывали члены комиссии. Мы хотели поставить в Ереван серьезные автобусы, причем по всем параметрам они удовлетворяли мэрию, но из-за какой-то, простите, тендерной закорючки выиграл китайский производитель. Ну ради Бога. Ну не получилось здесь, так у нас Санкт-Петербург уже забирает 900 автобусов, а возможности МАЗ-а - порядка 1.5 тыс автобусов в год. И не хватает. Но, сразу скажу, что наши тесные контакты с армянскими друзьями привели к тому, что при их посредничестве мы заключили очень серьезный контракт с третьей страной. Крупнейший контракт на поставку мазовской техники. Нам Армения помогает, контракт был обеспечен на вашей площадке.

Армянским рынком серьезно заинтересован и БелАЗ. Сегодня прорабатывается вопрос о поставках самосвалов на общую сумму 12 млн долларов США. Это шесть 90-тонных машин.

Понятно, что как посол Беларуси ваша основная цель - обеспечить продвижение экономических интересов в стране пребывания. А армянским экспортом должны заниматься армянские дипломаты, торгпредставители и т.д. И все же какой совет бы вы им дали?

Я говорю всем, братья армяне, почему вы не везете к нам в Беларусь сухофрукты. Ведь это благо для нас, у нас таких качественных нет. Это сказка - такого нигде нет - это на самом деле исключительное и полезное лакомство! Ваши как бы соглашаются, да вот скидывают проблему на логистику, еще на что-то. Да нет ничего невозможного, я считаю. Раз уж мы довозим до Армении нашу молочную продукцию, так о чем речь, о какой <недосягаемой> логистике?

Недавно Вы встречались и с министром высокотехнологической промышленности. Какие тут перспективы?

Да, мы встречались и поговорили на счет кооперации в области высоких технологий. Я готовлю визит г-на Ваагна Хачатряна в Минск. Я уже переговорил с нашим министром промышленности Петром Пархомчиком. Мы хотим посетить <Великий камень> - китайский проект. Это уникальнейшее предприятие, точнее, высокотехнологический конгломерат ИТ компаний. Министра интересуют и другие предприятия в нашей стране. Этот визит будет очень интересен нашим армянским друзьям и потому, что в планах армянского правительства, как я знаю, создание своей <силиконовой долины>. А у нас есть довольно глубокий опыт, и мы можем быть тут очень полезны.

Минск не рассматривает Ереван в этой области как конкурентов на евразийском пространстве?

Да нет, какие уж мы там друг другу конкуренты? Более того, я сказал министру, что мы можем оказать юридическую и методологическую помощь в создании такого проекта. Это очень сложная задача - подготовить правильную правовую базу под него. Я лично знаком с командой, которая готовила пакет законодательных инициатив под создание <Великого камня>. На это ушло порядка полутора лет. Это очень серьезно все, это узкая специализация, которая требует не просто юридических знаний как таковых, а глубокой специализации и знаний. Я, к примеру, будучи юристом с многолетним стажем, сам бы за такое не взялся. Отмечу, что сегодня белорусская ИТ - индустрия дает до 8% ВВП страны. А ВВП у нас равен почти 70 млрд. долларов США. ИТ отрасль идет на втором месте после промышленного сектора. У ИТ сектора второе место и по выплате налогов в казну. Это очень серьезная сфера и подход к ее развитию должен быть исключительно верный. Тут мы можем с вами поделиться своим опытом.

Хотел бы Вас спросить о международной обстановке вокруг Республики Беларусь. Есть различные точки зрения на то, что происходит, в том числе и в нашей стране.

Скажу так, все мы вышли из Советского Союза, и от этого никуда не денешься. Я недавно был на конференции, посвященной Анастасу Микояну. Мы там говорили об этом, о нашем недалеком совместном трагическом и героическом прошлом. У вас много критиков есть Микояна, в том числе и критикуют советское время. Но никто не задумывался, что, несмотря на все минусы той тоталитарной системы, наши страны стали полноценными нациями, построили крепкие основы будущей государственности, мощную индустрию, вырастили великолепные инженерные и творческие кадры, подняли на международный уровень науку. Нам, в Беларуси, удалось многое сохранить, особенно свою промышленную инфраструктуру, а затем и воссоздать ее на новых принципах, серьезно модернизировать, сохранить высокий уровень образования, поднять аграрную сферу. Все это кое кому очень не нравится. Нас хотели, грубо говоря, <раздербанить>, развалить, растоптать, <превратить во вторую Украину>, как выразился наш президент. Не нравится им, что есть такая страна в центре Европы, которая ведет свою политику, исключительно в фарватере своих национальных интересов. Да, мы позакрывали всяческие НПО и НКО, которые по уставу кошечками заниматься должны, а они занимаются чем угодно, только не тем, что в уставах записано и еще за счет иностранных денег.

Ну так, видимо, надо замещать их своими. Ведь свято место пусто не бывает. А мы не умеем создавать свой собственный инклюзивный социальный капитал. Или делаем это из рук вон плохо.

Да, нужно более внимательно подходить к этим вопросам, помогать тем, кто создает в стране настоящий свой социальный капитал, а не работает на <дядюшку Сэма>. Была попытка цветной революции, которую пытались нам навязать, фактически с целью уничтожить нашу страну. Не удалось!

Это связано как-то с темой Геноцида белорусского народа, с инициативой принятия закона <О геноциде белорусского народа>? Весь мир итак знает, что в тяжелые годы фашистской оккупации Беларусь потеряла треть своего мирного населения. Никто этого не отрицает. Но вот вопрос так ребром никогда не ставился.

Мы вернулись к теме Геноцида белорусов, считайте, вынуждено. Нас своими санкциями вынуждают напомнить цивилизованному миру, что Беларусь в борьбе с германским фашизмом потеряла треть своих граждан. Фашистские подонки пришли на нашу землю, сжигали дома, вешали людей, уничтожали их, сжигали их живьем. Я сейчас очень глубоко стал изучать проблематику Геноцида армян. Читаю историографию этого вопроса. Считаю, что тут наши братья армяне могут нам помочь и методологически и в плане юридических консультаций. Наш президент эту тему поднял и упрекнул ученых, дипломатов, ну и себя, видимо, тоже, что мы все очень индифферентно относились к этой теме. А теперь смотрите что происходит - уже оказывается не СССР победил германский фашизм: Теперь Германия, которая нас белорусов уничтожала во Второй мировой, начинает вводить секторальные санкции и фактически нас доуничтожать.

Да, ялтинско-потсдамская система международных отношений распадается на глазах, но это не значит, что можно перекраивать историю, вмешиваться во внутренние дела, грозить кому-то санкциями. И мы поэтому очень серьезно занялись этим вопросом. Созданы специальные подразделения в Генпрокуратуре и в Следственном комитете, которые этим занимаются. Возбуждено уголовное дело, направлены представления и просьбы иностранным нашим партнерам о правовой помощи, в частности с теми, с кем у нас заключены соответствующие конвенции. У нас очень серьезно эта работа началась. А в любом случае это так: народ, который не помнит своей истории, обречен.

Спасибо Вам за интервью и успехов в осуществлении вашей миссии в Армении.