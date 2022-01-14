Пятница, 14 Января 2022 12:11

АрмИнфо.В Москве 19 января состоится ежегодная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников Содружества Независимых Государств. В этой встрече также примет участие Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. <В ходе мероприятия планируется подвести итоги совместной работы в рамках Содружества в юбилейном 2021 г., обсудить ключевые направления взаимодействия на перспективу.

Участники по традиции обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня>, - подытожила она.