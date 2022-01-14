Пятница, 14 Января 2022 11:55

АрмИнфо. Состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, в ходе которого министр иностранных дел Польши, Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау представил приоритеты польского председательства.

В ходе обмена мнениями глава армянской миссии при ОБСЕ, посол Армен Папикян коснулся продолжающихся провокаций и вооруженных столкновений со стороны Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом и на армяно-азербайджанской границе, повлекших за собой человеческие жертвы. В частности, речь шла о провокационной операции с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов 11 января 2022 года со стороны азербайджанских вооруженных формирований, на суверенной территории Республики Армения, куда они вторглись еще 12 мая 2021 года.

Он отметил, что в результате этих действий были убиты армянские солдаты Артур Мхитарян, Рудик Гарибян и Ваан Бабаян. Было подчеркнуто, что звучащие из Баку в последние дни антиармянские заявления и в тоже время, <откровения>, подтверждают, что эти столкновения были инициированы Азербайджаном. Внимание действующего председателя ОБСЕ вновь было обращено на бедственное положение армянских военнопленных, находящихся в плену в Баку, а также на проблему насильственных исчезновений, которая до сих пор не решена в следствии попирания трехстороннего заявления Азербайджана от 9 ноября 2020 года и обязательств по международным гуманитарному праву. Папикян призвал действующего председателя ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ принять действенные меры для прекращения провокаций Азербайджана и возобновления мирного процесса. Постпред РА подчеркнул, что применение силы в регионе ОБСЕ не может <урегулировать> ни один конфликт и применение силы Азербайджаном как легитимного инструмента разрешения конфликта ставит под угрозу безопасность региона ОБСЕ, дискредитирует международные организации по мирному урегулированию конфликтов. Подводя итоги своего выступления,

Папикян призвал действующего председателя ОБСЕ из Польши сосредоточить внимание на нагорно- карабахском конфликте и выразил надежду, что польское председательство вместе с другими международными партнерами использует существующие инструменты, чтобы направить четкий сигнал Азербайджану о том, что продолжающее применение силы не может быть принято, и оно не останется без последствий. <Азербайджан должен немедленно прекратить свои провокации, вывести свои силы с суверенной территории Армении, остановить эскалацию напряженности как на границе с Арменией, так и на линии соприкосновения с Арцахом, и выполнить взятые на себя обязательства>, - подытожил он.