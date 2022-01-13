Четверг, 13 Января 2022 17:14

АрмИнфо. К великому сожалению, в Армении важнейшие судьбоносные для страны решения принимаются не на основе анализа и просчетов геополитической ситуации, исходящих от соответствующих институтов и центров, а на основе воли одного человека. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

"Никол Пашинян, к примеру, мог принять решение об отправке наших военных в Казахстан в результате одного звонка. Единолично, и в тот же момент с телефонной трубкой в руках. Соответственно, в случае наличия соответствующего настроения, он вполне способен еще более углубить зависимость Армении от России и просто удалить нашу страну из сферы интересов Запада", - заметил эксперт.

По прогнозам Хуршудяна, в случае ослабления Западом своей балансирующей Россию роли на Южном Кавказе, это нанесет большой ущерб Армении. В числе всего прочего перспективе восстановления ее территориальной целостности, решением вопроса "коридора" через Сюник, делимитации - демаркации границ и т.д. В то время, как до сих пор относительный баланс Западом РФ в регионе наблюдался. Особенно с приходом к власти в США администрации Байдена.

По оценкам эксперта, принятые в последнее время в США и Европе проармянские законопроекты и решения создали для Армении определенное пространство для маневрирования. Но сегодня в результате пророссийских решений Еревана по Казахстану это пространство существенно сужается. И самую большую опасность во всем этом он видит в возможности возникновения сопутствующей перспективы дополнительных территориальных и "коридорных" рисков для Армении.

Москва в свою очередь, по оценкам эксперта, применяет в отношении Еревана гибридную дипломатию и политику весьма схожую с политикой в отношении Анкары. С одной и той же целью оторвать две страны от Запада и испортить отношения ее лидеров с Вашингтоном и Брюсселем. С той разницей, что России приходится платить за это Турции и платить достаточно большую цену. К примеру, поставками комплексов С-400 или строительством АЭС в Аккую. В то время как Армения портит отношения с Западом, вовлекаясь в действия РФ в Казахстане, совершенно бесплатно.

"Виновниками подобного положения дел являемся мы сами, точнее наши власти. Именно они приучили Кремль к собственной готовности слепо выполнять любое его распоряжение. Но мне совершенно непонятно во имя чего эти распоряжения выполняет нынешняя власть, которая подтвердила собственную легитимность лишь в июне прошлого года. Власть, имеющая достаточно прочный внутренний фундамент и потому способная совершать значительно более самостоятельные шаги во внешней политике. Объективных, рациональных причин, побуждающих действующее руководство Армении покорно, даже с усердием выполнять проекты Москвы за счет падения собственного имиджа в цивилизованном мире я просто не вижу", - подытожил эксперт.