Четверг, 13 Января 2022 17:07

АрмИнфо.Несмотря на видимые различия, события в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР являются частью большой, единой геополитической мозаики. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Черноморско-Каспийского региона, востоковед Виктор Надеин - Раевский.

"В этом свете, я бы не стал рассматривать последние события в Казахстане в отрыве от остальных импульсов на постсоветском пространстве. А общая картина, суть происходящего проясняется лишь при рассмотрении всей картинки. В которой на переднем плане, вне всяких сомнений, находятся Россия и Турция. И лишь потом их остальные партнеры", - считает он.

В этом свете, востоковед отметил, активное сближение последних десятилетий Турции с Казахстаном. А также образовательный процесс, в рамках которого в Центральную Азию по призыву небезызвестного Фетхуллаха Гюлена отправились тысячи турецких преподавателей, открывших там турецкие лицеи и университеты. Он напомнил о существовании в одном лишь Казахстане 26 турецких учебных заведений, а также культурных и религиозных организация.

Часть нынешней казахстанской элиты, согласно Надеин - Раевскому, состоит из получивших в Турции хорошее образование, казахов. Последние по вполне понятным причина настроены явно не пророссийски.

Как результат все последние годы Казахстан и Турция активно сближались на всех направлениях, прежде всего на силовом векторе. В этом свете, он напомнил, что говорил об угрозе наращивания тюркского влияния в РФ и окружающих странах десятилетиями.

"Ну и конечно, рассматривая причины внутриполитического кризиса в Казахстане, необходимо отметить тотальное засилье там, как впрочем, и на всей территории бывшего СССР, НПО, существующих исключительно на средства Запада. И, как и везде на постсоветском пространстве, эти люди молниеносно отреагировали на, спровоцированный местной клановой олигархией, стихийный протест населения. И с уверенностью оседлали ситуацию, что далеко не новость в организации цветных революций", - подчеркнул он.

В этом свете, востоковед напомнил, что годами говорил о взаимной связи террористической и тюркской угрозы в отношении стран Центральной Азии. Процессе еще более активизировавшемся с приходом к власти в Афганистане движения "Талибан". Не считая верным пренебрегать увязкой данных факторов, Надеин - Раевский подчеркнул, что в целом все это вполне соответствует интересам США и их союзников по НАТО.

"Отслеживая скорость реакции и последних шагов ОДКБ в Казахстане, я вижу осознанность данных угроз. Думаю, что с учетом предыдущих аналогичных событий на постсоветском пространстве, на сей раз было принято решение их нейтрализовать. В этом свете, жалобы, претендующей на роль мирового судьи в Казахстане, Анкары лишь дополняют картину. Скажу больше, осуществляются попытки проецирования текущей, созданной вследствие 44-х дневной войны, нестабильности с Закавказья в регион Центральной Азии. И нынешний провал этих попыток совершенно не означает, что они не будут предприниматься в будущем", - подытожил востоковед.