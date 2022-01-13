Четверг, 13 Января 2022 17:05

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции <Чанкая> в Анкаре в числе прочих вопросов акцентировал внимание на ситуации на Южном Кавказе в свете итогов 44-дневной военнйо агрессии Азербайджана против Арцаха.

Он напомнил, что по итогом войны Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.

<Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе>,

- сказал президент Турции. <Анкара надеется, что в 2022 году ЕС избавится от стратегической близорукости и предпримет более решительные шаги на пути развития отношений с Турцией>, - подытожил турецкий лидер.

Стоит заметить, что завтра в Москве запланирована первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. С турецкой стороны переговоры будет вести опытный дипломат Сердар Калыч, с армянской - молодой парламентарий Рубен Рубинян.