Четверг, 13 Января 2022 16:59

АрмИнфо. Правительство Армении расширяет финансирование в рамках репродуктивных программ семьям, потерявшим детей при боевых действиях или на боевом посту. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.

Как пояснил министр труда и по социальным вопросам РА Нарек Мкртчян, проектом предусматривается 100%-ое покрытие расходов на репродуктивные вспомогательные технологии (ВРТ). Так, за услуги суррогатного материнства компенсация государства составит не более 5,5 млн. драмов (около $11,3 тыс.) и донорских услуг - до 600 тыс. драмов (около $1,24 тыс.).

Программой смогут воспользоваться женщины до 53 лет. Бюджет программы в 2022 году составит порядка 150 млн драмов (около $309 тыс.).