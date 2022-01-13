Четверг, 13 Января 2022 14:24

АрмИнфо.Польское Действующее председательство в ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением столкновений вдоль армяно-азербайджанской границы и тем, что это насилие привело к жертвам. Об этом говорится в заявлении Действующего председателя ОБСЕ о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом, в заявлении звучит призыв воздержаться от применения силы и продолжить начатый недавно содержательный политический диалог.

<Польша в качестве председателя ОБСЕ привержена работе с партнерами для возобновления и укрепления усилий, направленных на установление прочного мира и содействие устойчивому развитию в регионе.

Поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Мы также вновь заявляем о нашей решительной поддержке продолжающейся работы Личного представителя польского Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика>, - отмечается в заявлении, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что 11 января противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Азербайджан подтвердил гибель одного своего военнослужащего. Стоит заметить, что с мая 2021 года противник вторгся на территорию РА в Гегаркунике и в Сюнике, закрепился там и периодически предпринимает различные провокации.