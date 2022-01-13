Четверг, 13 Января 2022 13:13

АрмИнфо.В Армении на текущей неделе наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса. Так, за последние сутки в стране провели 5 763 теста на коронавирус, из коих было выявлено 298 новых случаев заражения, что составляет 5,1% от числа граждан сдавших тест (днями ранее этот показатель составлял 4,7%, 4,1% и 3,6%).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за сутки насчитывает 111 человек, летальных исходов - 4.

По положению на 11:00 13 января фактическое лечение получает 3 972 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 625 952 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 346 811 человек (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 311 (96,1%), скончалось - 8 014 (2,3%).