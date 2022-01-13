Четверг, 13 Января 2022 13:11

АрмИнфо.Губернатором Араратской области назначен сын действующего главы региона - Седрак Тевонян.

Правительство Армении 13 января в необсуждаемом порядке приняло решение об освобождении с должности губернатора Арарата Размика Тевоняна и назначении на его место сына - депутата правящей фракции Седрака Тевоняна.

Размик Тевонян был назначен на должность губернатора Араратской области 10 декабря 2020 года. 9 сентября 2021 года он подал заявление об отставке. На следующий день на фейсбуковской странице областной администрации он опровергнул слухи о том, что его отставка связана "с подписанием документа о сдаче Тигранашена". "Официально заявляю, что слухи о передаче Тигранашена - надуманные, такое никогда не обсуждалось и не будет обсуждаться. Прошу, воздержитесь от лживых и беспочвенных спекуляций", - написал он. Позже он отозвал свое заявление.

Седрак Тевонян родился 16 февраля 1990 года в селе Аралез Араратской области. В 2011г. окончил факультет технологии бродильных производств и виноделия Государственного аграрного университета Армении, получив степень бакалавра техники и технологии по специальности "технология бродильных производств и виноделия". С 2011 года занимается семейным предпринимательством в сфере виноградарства и садоводства. 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по избирательному округу N 5 территориального избирательного списка блока партий "Мой шаг". Был переизбран на внеочередных выборах в НС 20 июня 2021 года, 4 января подал председателю НС заявление о сложении своего депутатского мандата.