Четверг, 13 Января 2022 10:37

АрмИнфо. В своем выступлении Ильхам Алиев выразил свои внутренние страхи в связи с бывшими президентами Армении, которые останутся в нем надолго. Подобную точку зрения выразил депутат оппозиционной фракции НС <Честь имею> Тигран Абраамян касаясь выпадов президента Азербайджана в адрес Армении и ее лидеров.

Он обратил внимание, что президент Азербайджана в интервью нескольким СМИ, посвятил львиную долю своей речи бывшим президента РА Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну. <Несмотря на то, что в течение всего разговора он пытался показать, что при обоих президентах он держался самоуверенно, так сказать, называл вещи своими именами, но одна его фраза испортила искусственный этот спектакль <игры в реального пацана>. В своем выступлении Алиев больше выразил свои внутренние страхи по отношению к бывшим президентам, которые останутся в нем надолго.

В частности, Алиев отметил: <Конечно, это такие люди, которые готовы в любой момент воспользоваться любой возможностью и нанести нам удар>>, - отметил депутат.

При этом Абраамян убежден, что Алиеву действительно есть над подумать, так как армянский народ не намерен долго терпеть сегодняшние унижения.

<Группа проигравших рано или поздно уйдет, а Армения и Арцах умеют бороться за свое достоинство. Они не будут двигаться в соответствии с капризами и амбициями Алиева>, - написал он в Facebook.

По его словам, в своем последнем интервью Ильхам Алиев коснулся различных блоков армяно- азербайджанских отношений, арцахской проблемы, но очевидно, что поводом для его срочной встречи со СМИ стали события в Казахстане.

<В своем выступлении Алиев подробно рассказал о происходящих в Азербайджане изменениях, в том числе кадровых и борьбе с коррупцией, подробно коснулся роста цен в стране, пытался оправдать инфляцию и обещал реализовать социальные программы. Алиев изначально пытается предотвратить возможный политический кризис в Азербайджане, основания которого по разным параметрам сопоставимы с нынешней ситуацией в Казахстане>, - считает политик.

Напомнив о наличии в Азербайджане представителей террористических группировок или пассивных ячеек различных экстремистских группировок, он отметил, что если к этому добавить богатство страны, сконцентрированное в руках нескольких кланов, крайнюю поляризацию общества, непропорциональное развитие страны, то все становится на свои места. <У Алиева действительно есть повод впадать в глубокие переживания. Единственный вопрос, в котором он спокоен, это иметь рядом с собой такое качественное правительство Армении, которое позволяет ему не только чувствовать себя комфортно, но и оскорблять, унижать и переваривать его в любой ситуации в политических или пропагандистских целях. Это правительство Армении - "подарок" для любой страны, у которое есть намерения что-то "урвать" в нашем регионе>, - подытожил оппозиционер.

Отметим, что накануне президент Азербайджана в интервью азербайджанским СМИ пригрозил Армении третьей войной, заверив, что никто его не остановит. Алиев в очередной раз заявил о свои амбиции к суверенным территориям Армении, в том чисел и столицы. Он также выразил недовольство деятельностью сопредседателей Минской группы и российских миротворцев, и попытался самоутвердится за счет бывших президентом РА.