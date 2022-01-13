Четверг, 13 Января 2022 10:36

АрмИнфо. Армянская сторона уведомила Секретариат ОДКБ о том, что в адрес председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, премьер- министра РА Никола Пашиняна поступило Обращение президента Республики Казахстан Касым- Жомарта Токаева с просьбой дать поручение о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане с 13 января 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего Решения Совета коллективной безопасности Организации и направлен главам государств-членов ОДКБ на утверждение.

Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи