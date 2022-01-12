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АрмИнфо.13 января с.г. в режиме видеоконференцсвязи состоится внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Организации.
В ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан.
В заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.
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|Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах и миссию ОДКБ в Казахстане
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|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
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|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
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