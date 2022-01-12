Среда, 12 Января 2022 17:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Григора Минасяна - брата экс-посла РА в Ватикане, зятя третьего президента Сержа Саргсяна - Микаэла Минасяна, заместителем министра юстиции.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал Пашинян 1 января.

Григор Минасян родился 23 декабря 1983 года в Ереване. В 1990-2000гг.- учился в средней школе N 8 имени А.С.Пушкина. 2000-2005гг.- учился и с отличием окончил юридический факультет Армяно- Русского (Славянского) Университета. В 2005-2008гг.- учился в Академии государственного управления РА. В 2008г. - защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук. В 2006-2011гг.- преподавал в ГНКО юридическом колледже <Юридический институт Министерства юстиции РА>. С 2008г.- является главным редактором научного издания <Юстиция> (издание утверждено со стороны Высшей Аттестационной Комиссии РА). С 2012 г.- член Палаты адвокатов РА. 5 мая 2013г.- по пропорциональному списку РПА был избран членом Совета Старейшин Еревана.

Является руководителем юридической копмании "AM" с момента ее основания. Будучи основателем юридической компании "Лекс Партнерс", с 2009 года руководил данной компанией в качестве управляющего партнера. С 2011 года также является официальным представителем Республики Армения в Европейской организации публичного права (EPLO), базирующейся в Афинах, и входит в состав совета директоров данной авторитетной международно-правовой организации.