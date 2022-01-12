Среда, 12 Января 2022 14:17

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике.

Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.