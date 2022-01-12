Среда, 12 Января 2022 14:17

АрмИнфо.У президента Азербайджана Ильхама Алиева есть долги, который нужно возвращать. Подобного мнения придерживается эксперт Сурен Саркисян.

По его словам, Алиев своей победой должен Турции, Израилю, Пакистану и другим, и долги придется отдавать точно не деньгами. <Израиль будет требовать четких антииранских действий, Турция- антироссийских, Пакистан - шагов против Индии. Идет процесс формирования современной Османской империи. Идет также процесс формирования Союзного государства, и обе вышеуказанные образования попытаются ввести Азербайджан в поле своего влияния. То есть Алиев должен кого-то "кинуть" в итоге. При формировании этих империй самым тяжелым яблоком раздора между Турцией и Россией будет Азербайджан (проблема Казахстана вроде бы решена провалом проекта тюркского мира). Россия сначала попытается втянуть Азербайджан в Евразийский экономический союз, а Турция попытается помещать этому>, - считает эксперт. Политолог констатировал, что как в арабском, так и в турецком мире революции и попытки переворотов более вероятны (см. Казахстан и многочисленные попытки переворотов в Турции). <Алиев не будет более успешным диктатором или умным лидером, чем лидер какой-либо арабской страны. Если были свергнут такие лидеры Каддафи и Мубарак то, конечно, не составит труда сделать это с Алиевым>, - сказал он.

При этом Саркисян разделяет мнения других экспертов по части того, что сегодня нет консенсуса внутренних или внешних игроков по вопросу революции в Азербайджане. <Но Алиев должен либо сделать четкий выбор, либо его заменят>, - убежден политолог.