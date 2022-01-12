Среда, 12 Января 2022 12:41

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 6 134 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 289 новых случаев заражения (4,7%), при этом выздоровело 83 человека, скончалось - 4.

Согласно источнику, по положению на 11:00 12 января фактическое лечение получает 3 789 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 620 189 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 346 513 человек (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 200 (96,1%), скончалось - 8 010 (2,3%).