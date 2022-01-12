Среда, 12 Января 2022 11:06

АрмИнфо.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и вступить в содержательный диалог для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь Действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постоянного представительства Польши при ОБСЕ Бартош Кемпински, отвечая на вопрос, как председательство ОБСЕ оценивает военную провокацию, совершенную ВС Азербайджана 11 января на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, и нарушения режима прекращения огня в результате которых армянская сторона понесла две жертвы.

<Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы, вступить в содержательный диалог для разрешения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы возобновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира в регионе, устойчивого развития и регионального развития. В этом плане мы будем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - сказал он, передает <Арменпресс>. Отметим, что накануне противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Меж тем, согласно СМИ, число раненных достигло 6 человек.