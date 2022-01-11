Вторник, 11 Января 2022 19:57

АрмИнфо.Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе возглавит генерал-майор Андрей Волков. Об этом во вторник сообщило российское агентство <Спутник> со ссылкой на источник, близкий к миротворческим силам в Степанакерте. Замена командующего производится в рамках плановой ротации. Проводится процедура приемки-сдачи.

Генерал-майор Волков был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года по май 2021 года, когда миротворцев возглавлял генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В настоящее время Волков является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного Военного округа Минобороны России.

С сентября 2021 года пост командующего миротворческим контингентом в Карабахе занимает генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.