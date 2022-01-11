Вторник, 11 Января 2022 19:56

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфирд отметили необходимость полноценного восстановления работы в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом стороны заявили в ходе телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба МИД, в этом контексте собеседники подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также рассмотрели гуманитарные вопросы, требующие безотлагательных решений.

Сообщается, что министр Мирзоян придал важность заявлению Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии об освобождении военнопленных, выяснении судьбы без вести пропавших, обмене останками.

Министр также сообщил о нарушениях режима прекращения огня в последние дни со стороны ВС Азербайджана и отметил в этом ключе необходимость реализации шагов для разрядки ситуации.

Стороны коснулись процесса по восстановлению диалога между Арменией и Турцией, позиции Армении касаемо происходящей в Казахстане ситуации и других вопросов по региональной и международной безопасности.

Мирзоян и Донфирд поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и выразили удовлетворение динамикой развития армяно- американского диалога, основанного на общих ценностях: демократии, верховенстве закона, защите прав человека.