Вторник, 11 Января 2022 19:29

АрмИнфо. 11 января по инициативе главы МИД Турции состоялась видео- конференция глав МИД стран Тюркского совета. Как сообщает агентство Turan, во в конференции приняли участие Мевлут Чавушоглу (Турция), Джейхун Байрамов (Азербайджан), Мухтар Тилеуберди (Казахстан), Руслан Казакбаев (Кыргызстан), Абдулазиз Камилов ( Узбекистан), Петер Сийярто (Венгрия), Рашид Мередов (Туркменистан), Багдад Амреев - генеральный секретарь Организации тюркских государств.

Участники обсудили ситуацию в Казахстане и вокруг него, и приняли итоговое заявление. В документе отмечено, что Организация тюркских государств считает своим долгом поддержать народ и правительство Казахстана. Они выразили соболезнования близким погибших в ходе беспорядков; выражают поддержку и солидарность с Казахстаном; осуждают акты насилия и вандализма, нарушения общественного порядка; подчеркивают важность соблюдения норм и принципов международного права и поддерживают контртеррористические меры властей против террористов, радикалов, экстремистов.

Участники выразили готовность поддержать народ и правительство Казахстана для преодоления текущего кризиса и поддержали программу реформ президента Касым-Жомарт Токаева.