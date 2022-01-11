|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
|Миграционная служба Армении назвала государства, откуда в прошлом году было больше всего запросов на реадмиссию граждан РА
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
|Защитник прав человека Арцаха обратился к компании Google
|АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
|Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
|Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
|Путин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
|В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
|За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
|Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
|В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
|Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
|Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
|На юге Армении произошло землетрясение
|Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
|Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
|Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
|Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
|Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
|ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
|Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
|Читать больше
АрмИнфо. По состоянию на 17:00 ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.
Вместе с тем, в армянском оборонном ведомстве подтвердили информацию о перестрелке на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.
<11 января около 15:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским боевым позициям в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области РА. В результате этих действий ВС Азербайджана один военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен>, - говорится в сообщении МО РА.
Меж тем, азербайджанские СМИ сообщили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана, в результате инцидента на линии соприкосновения войск двух стран.
|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
|Миграционная служба Армении назвала государства, откуда в прошлом году было больше всего запросов на реадмиссию граждан РА
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
|Защитник прав человека Арцаха обратился к компании Google
|АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
|Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
|Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
|Путин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
|В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
|За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
|Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
|В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
|Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
|Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
|На юге Армении произошло землетрясение
|Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
|Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
|Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
|Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
|Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
|ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
|Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
|Читать больше
|Прогноз: Переговоры между РФ и США продолжатся на следующих этапах
|Прогноз: Турция может попытаться увеличить влияние на Южном Кавказе
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности