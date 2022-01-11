Вторник, 11 Января 2022 17:47

АрмИнфо. По состоянию на 17:00 ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

Вместе с тем, в армянском оборонном ведомстве подтвердили информацию о перестрелке на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.

<11 января около 15:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским боевым позициям в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области РА. В результате этих действий ВС Азербайджана один военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен>, - говорится в сообщении МО РА.

Меж тем, азербайджанские СМИ сообщили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана, в результате инцидента на линии соприкосновения войск двух стран.