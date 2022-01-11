Вторник, 11 Января 2022 15:53

АрмИнфо. На трех этапах ведущихся переговоров о гарантиях безопасности мы увидим начало переговорного процесса между РФ и США, который продолжится на следующих этапах. Подобное мнение выразил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

Комментируя бескомпромиссную риторику Москвы и Вашингтона в преддверие начала переговоров, в частности, заявление первого зама госсекретаря США Уэнди Шерман об отказе Вашингтона обсуждать с Москвой в двустороннем формате вопросы обеспечения безопасности в Европе, аналитик подчеркнул разницу между публичной риторикой и реальными намерениями участников переговоров. На его взгляд, если судить по предшествующей переговорам публичной риторике Вашингтона и Москвы, ни о каких договоренностях по их итогам даже речи быть не может. Однако, в реальности ситуация, согласно Лукьянову, несколько иная.

10 января в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате состоялась, продлившаяся 7,5 часов предварительная встреча дипломатов и военных США и РФ. Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, 13 января запланированы консультации на венской площадке ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Рябков охарактеризовал разговор как сложный, но деловой. Отметив готовность Москвы выслушать позицию США, дипломат заметил, что конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

При этом, Лукьянов совершенно не считает, что переговорная повестка Вашингтона будет строиться, к примеру, на заявлениях, увязывающего европейскую безопасность с безопасностью Украины, верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. В первую очередь ввиду крайне пассивной, по его оценкам, и потому второстепенной позиции Брюсселя в данном процессе.

На взгляд Лукьянова, в целом, учитывать мнение союзников по НАТО из Восточной Европы Вашингтон в переговорах с Москвой о гарантиях безопасности в Европе будет лишь в определенной степени. Хотя страны Восточной Европы и Балтии, расценивая происходящее как весьма серьезный вызов для собственной безопасности, сделают все возможное с целью осложнить договоренности между РФ и США. "Впрочем, здесь следует отметить достаточную ограниченность этих возможностей. В конце концов, США являются страной, которая принимает решения в собственных интересах. И учитывая в какой-то степени мнение союзников, Вашингтон в любом случае при принятии решения в первую очередь будет руководствоваться своими нуждами. Соответственно, если нам удастся серьезно поговорить и договориться с Вашингтоном, все остальные вопросы будут решаться по мере возникновения и по степени важности", - подытожил аналитик.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также предполагается, что Россия и НАТО дадут обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.