Вторник, 11 Января 2022 09:41

АрмИнфо. Парламентская фракция оппозиционного блока <Армения> (Айастан) обратилась к председателю постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутату от правящей партии <Гражданский договор> Андранику Кочаряну и председателю постоянной парламентской Комиссии по международным отношениям, депутату от правящей партии Эдуарду Агаджаняну с предложением созвать совместное заседание комиссий.

Согласно сообщению Блока, цель созыва заседания - обсудить вопрос обеспечения надлежащего парламентского надзора за деятельностью армянского миротворческого контингента, направленного в Казахстан. В частности, по части выполнения части 5 статьи 5 и пункта 1, части 1, статьи 7 части закона <Об обороне>, а также иных требований, установленных действующим законодательством.

Отметим, что Армения командировала 100 военнослужащих ВС РА в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан для стабилизации ситуации в союзном государстве. Миротворцы ОДКБ полностью развернулись в Казахстане 9 января, и будут обеспечивать защиту и охрану объектов государственного значения до полного урегулирования кризиса.