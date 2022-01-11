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АрмИнфо. ВС Азербайджана сегодня нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе. Об этом сообщает МВД Арцаха.
<В 17:00 в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение о том, что азербайджанские вооруженные силы в течение 15 минут вели интенсивный огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по гранатовому саду, где четверо гражданских лиц на тракторе осуществляли сельскохозяйственные работы, не давая мирным жителям покинуть сад. Огонь был прекращён после вмешательства российских миротворцев, а граждане Арцаха эвакуированы целыми и невредимыми. Частично повреждена сельскохозяйственная техника>, - сообщили в МВД Арцаха, напомнив, что сегодня же, 10 января, ВС Азербайджан также открыл огонь по общине Красный Базар, в результате чего сгорел автомобиль марки УАЗ мирного жителя НКР.
|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
|Защитник прав человека Арцаха обратился к компании Google
|АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
|Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
|Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
|Путин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов
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|Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
|Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
|В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
|За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
|Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
|В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
|Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
|Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
|На юге Армении произошло землетрясение
|Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
|Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
|Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
|Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
|Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
|Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
|ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
|Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
|За сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавируса
|Пашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществом
|Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
|Crisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войны
|Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
|Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения: пресс-секретарь МИД Армении
|Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
|За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
|Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
|Читать больше
|Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
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