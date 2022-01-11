Вторник, 11 Января 2022 09:39

АрмИнфо. ВС Азербайджана сегодня нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе. Об этом сообщает МВД Арцаха.

<В 17:00 в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение о том, что азербайджанские вооруженные силы в течение 15 минут вели интенсивный огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по гранатовому саду, где четверо гражданских лиц на тракторе осуществляли сельскохозяйственные работы, не давая мирным жителям покинуть сад. Огонь был прекращён после вмешательства российских миротворцев, а граждане Арцаха эвакуированы целыми и невредимыми. Частично повреждена сельскохозяйственная техника>, - сообщили в МВД Арцаха, напомнив, что сегодня же, 10 января, ВС Азербайджан также открыл огонь по общине Красный Базар, в результате чего сгорел автомобиль марки УАЗ мирного жителя НКР.