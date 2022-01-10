Понедельник, 10 Января 2022 17:22

АрмИнфо.. Казахская авиакомпания SCAT с 10 января вновь приступает к выполнению рейсов в направлении Ереван-Актау, Актау Ереван. Об этом говорится в официальном сообщении Посольства Республики Армения в Республике Казахстан, опубликованном в Фейсбук.

В частности, сообщается, что первый рейс DV845 Актау-Ереван будет выполнен сегодня в 18?00-18?20.

Напомним, что 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Отметим, что SCAT - один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана. SCAT ежедневно выполняет около 48 рейсов на воздушных судах типа Boeing 757, Boeing 737, CRJ-200. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует более 85 авиамаршрутов, 64% из которых приходится на региональные направления, 36% - на ближнее и дальнее зарубежье.