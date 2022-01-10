Понедельник, 10 Января 2022 17:00

АрмИнфо. Фактически, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Об этом президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, созванная по инициативе главы РК в связи с ситуацией в стране.

Проинформировав участников мероприятия о складывающейся в стране обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации, Токаев выразил признательность партнерам по ОДКБ за оказываемую помощь.

<Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана>, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана отметил, что Организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы <узкие места> и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы.

<ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно- политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств>, - заявил глава государства.

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обменялись мнениями о ситуации в Республике Казахстан, высказались в поддержку действий руководства нашей страны, отметили важность восстановления стабильности и конституционного порядка. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась доложил о ходе реализации принятых совместных решений. Главы государств договорились находиться в постоянном контакте до завершения миссии Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Встреча, посвящённая ситуации в Казахстане и мерам по её нормализации, прошла в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения. В заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.