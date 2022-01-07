Пятница, 7 Января 2022 20:13

АрмИнфо.В случае возвращения Казахстана в орбиту Москвы наведет дополнительную туманность на эрдогановские мечты о Великом Туране. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.

"Ввод контингента ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации обстановки в этой стране - члене Организации в числе всего прочего представляет важность как шаг в направлении нейтрализации турецкого экспансионизма, который с приходом Эрдогана к власти стал приобретать все более реальные очертания. Думаю, что укрепление влияния Москвы на Казахстан станет существенным ударом по турановским амбициям Анкары на центральноазиатском векторе", - заметил он.

В этом свете, востоковед напомнил, что Казахстан всегда рассматривался Турцией как важнейший партнер в деле реализации турецкой политики экспансионизма. И вот теперь Эрдогану светит перспектива потери подобного внушительного бастиона реализации собственных геополитических планов в Средней Азии. Причем, в пользу основного геополитического противника в лице России, на территории которой, кстати, также распространяются турановские амбиции Эрдогана.

В этом свете, Восканян заметил, что подобный удар по идее "Великого Турана" в целом укладывается в национальные интересы Армении как одной из потенциальных жертв данного экспансионистского проекта Анкары. Что является лишь одной из причин его положительной оценки активности Еревана в качестве председателя в ОДКБ. На взгляд востоковеда, в этом свете, руководству Армении следует ставить приоритет в сотрудничестве в рамках ОДКБ на обеспечении внешней безопасности страны, а не ожиданиях помощи в подавлении процессов внутри страны.

Сообщив в интервью Общественному телевидению об отправке в Казахстан сотни армянских военных в составе миротворческой миссии ОДКБ, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что оказавшись в будущем, в аналогичной ситуации, Армения также получит соответствующую помощь.

"Знаете ли, никакая демократия и революционные идеалы и ценности не могут идти в сравнение с ценностью восстановления и усиления системы обеспечения безопасности Армении. Думаю, что объявив об отправке миротворцев в Казахстан из Армении, приняв в этом процессе непосредственное участие, содействуя возвращению Казахстана в зону влияния РФ, наша страна оказала Москве серьезную услугу. И сейчас необходимо просчитать преференции, которые наша страна может и должна за это получить. Думаю, что руководству Армении необходимо принять это к сведению и реализовать исключительно в целях обеспечения безопасности страны от внешних угроз", - подытожил Восканян.