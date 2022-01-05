Среда, 5 Января 2022 17:26

АрмИнфо.Нельзя отказаться от идеи повышения заработной платы прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными уголовными делами. Об этом сообщил министр юстиции Карен Андреасян на брифинге после заседания правительства отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, сейчас они ожидают некоторых данных от Генпрокуратуры РА и затем, законопроект будет вновь введен в оборот.

На уточнение, то есть нет намерения отказаться от идеи многократного увеличения зарплат прокурорам, Андреасян заверил, что немыслимо отказаться от идеи, так как это важная часть борьбы с коррупцией. <Сейчас обсуждается кому и сколько повышать>, - добавил он.

Отвечая на вопрос о давлении на судебную систему, министр заявил, что никаких неправомерных действий не совершается. <Все, что делается - судьи привлекаются к дисциплинарной ответственности, это и законно, и правомерно, и опыт других стран показывает, что это лучший метод борьбы против судебной несправедливости>, - заверил министр.

На вопрос о слухах, что судьи отказываются от дел по конфискации незаконно нажитого имущества, глава Минюста заявил, что не вмешивается и не следит за отдельными делами, а слухи в прессе не комментирует.

Глава Минюста Армении также отказался отвечать на вопрос о задержании некоторых военнопленных, возвращенных их Азербайджана, обоснований этих действий.

Отметим, что законопроект о внесении изменений в закон <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности>, разработанный Министерством юстиции, представлен на официальном сайте правовой информации e-draft.am. Основанием для надбавок, как отмечается в проекте закона, являются особенности рискованной специализации указанных лиц. Согласно проекту, доплата генерального прокурора составит 95% от его заработной платы, заместителя генерального прокурора - 100%, заместителя генпрокурора, осуществляющего надзор за законностью досудебного производства в Антикоррупционном комитете, - 120%, заместителя генерального прокурора, координирующего работу по конфискации имущества незаконного происхождения, - 90%. Заработная плата генпрокурора Армении составляет 992100 драмов, заместителей генпрокурора - 727540 драмов.