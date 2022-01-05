Среда, 5 Января 2022 15:30

АрмИнфо.Москва, вне всяких сомнений, держит в поле своего зрения текущий процесс между Ереваном и Анкарой. Соответственно, в этом процессе и главное в его возможных итогах, в числе всего прочего, будут учтены и российские интересы. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

30 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал на январь первую встречу спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений. С армянской стороны спецпредставителем назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян, с турецкой – бывший посол в США Сердар Кылыч.

Гевондян считает, что данное обстоятельство, в первую очередь, обусловлено утерей Арменией части собственной субъектности по итогам 44-х дневной войны. Данное обстоятельство предполагает обязательное участие РФ в процессе нормализации армяно-турецких отношений и, как следствие, отсутствие каких-либо особых изменений в текущих отношениях и тенденциях в отношениях между Арменией и РФ”, - заметил он.

В целом, на взгляд политолога, основной задачей Армении в ожидающейся встрече спецпредставителей Еревана и Анкары является уточнение возможностей налаживания отношений с Турцией вокруг различных вопросов, не затрагивающих жизненных интересов Армении. Не ожидая установления уже завтра добрососедских отношений или примирения между Арменией и Турцией, Гевондян считает диалог с Анкарой в направлении хотя бы второстепенных вопросов двусторонней повестки необходимым.

Отмечая тщетность надежд на обязательное логическое завершение едва стартовавшего армяно-турецкого процесса в виде открытия границ и установления дипотношений, политолог подчеркнул важность самого начала процесса. В том числе в силу наличия в нем множества граней, перспектив и возможностей для всех его сторон. В этом свете, Гевондян выделил перспективу налаживания отношений в гуманитарной сфере, в сфере транзитных грузоперевозок, даже в условиях атмосферы взаимной вражды.

“В случае если Армении удастся зафиксировать прогресс, хотя бы в одном из подобных направлений, и это будет соответствовать армянским интересам, это уже можно будет считать локальным, но успехом. И именно старт процесса в направлении нормализации отношений позволит нам понять предел возможных достижений и их ожидаемую цену. В том числе в силу того, что цена некоторых достижений может оказаться для Армении непомерной и потому недопустимой», подчеркнул эксперт. Он выразил надежду, что власти Армении сумеют собрать серьезную команду профессионалов, которые смогут создать для страны возможности для маневрирования в данном весьма сложном процессе с Турцией”, - подытожил Гевондян.