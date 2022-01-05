Среда, 5 Января 2022 13:43

АрмИнфо. Речи Никола Пашиняна об эре мира с Азербайджаном, упоминание им азербайджанских топонимов армянских населенных пунктов содержат в себе умысел с целью подготовки армянского общества к дальнейшим событиям. Такое мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс- глава МИД Арцаха Арман Меликян.

"Подобными заявлениями премьер пытается приучить общество к мысли о возвращении азербайджанцев в Арцах, в смежные с Арцахом территории, что, судя по всему, является его политической линией в 2022-м. Действия существующих политических сил внести перелом в данную линию неспособны, но есть надежда на то, что силы, с которыми придется считаться и внешним игрокам будут сформированы в будущем", - прогнозирует он.

На взгляд дипломата, правящая в Армении партия утеряла политическое влияние на Арцах, армянская субъектность которого сегодня зависит исключительно от консолидации и единой позиции армянского общества в вопросе Арцаха. Меж тем, власть и оппозиция соперничают между собой, озвучивая взаимные обвинения, при этом, предпочитая уклоняться от реальных шагов в направлении решения арцахских проблем.

Вместе с тем, комментируя противоречивые заявления Еревана и Баку относительно т.н. "Зангезурского коридора", дипломат спрогнозировал, что Баку явно получит меньше ожидаемого, а Ереван уступит больше, чем собирается. Комментируя текущие позиции руководства Армении и Азербайджана, Меликян заметил, что в реальности как поражение Армении, так и победа Азербайджана стали итогом действий внешних сил. Последнее предполагает, что решающее слово в этом и других вопросах будет принадлежать именно внешним силам.

Между тем, Меликян рассматривает предложенный внешними силами формат "3+2" как механизм по принуждению Армении признать реалии, создавшиеся по итогам 44-х дневной войны. Вплоть до признания Ереваном очерченных Карским договором межгосударственных границ и экстерриториальности путей сообщения с Нахиджеваном через Армению. На его взгляд, с этой целью Армения может подвергнуться шантажу с использованием вопроса будущего статуса Арцаха и гарантий безопасности его населения. При этом даже пассивное участие Армении в формате Минской группы ОБСЕ, на его взгляд, автоматически сохранит за Ереваном статус важнейшего гаранта обеспечения прав арцахцев.

Коснувшись причин резкого всплеска в последнее время ностальгических упоминаний СССР в российских СМИ, Меликян заметил, что даже в случае гипотетического вливания в единое государство России, Беларуси и Армении, Москва получит кратковременную реинкарнацию Российской империи, но отнюдь не СССР. Реинкарнации Советского Союза, по его прогнозам, не стоит ожидать в любом случае. Задачей Армении в этой геополитической ситуации, на взгляд дипломата, является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь. Последнее же требует четкого и верного оформления собственных долгосрочных интересов и их приведения в соответствие с собственными имеющимися демографическими, финансовыми и военными возможностями.