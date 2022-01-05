Среда, 5 Января 2022 13:22

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, передает Tengrinews.kz.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан;

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича;

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.

Режим чрезвычайного положения ввели в Мангистау и Алматы Также стало известно о том, что с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в Алматы и Мангистауской области будет действовать комендантский час.

Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле.

4 января на встрече были озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "НК "?азм?найгаз".

Также 4 января стало известно, что акимат Актобе выполнил требования жителей - снизил цены на газ до 50 тенге за литр и отпустил из-под стражи всех задержанных демонстрантов. 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами

правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.