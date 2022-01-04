Вторник, 4 Января 2022 15:47

АрмИнфо.Новый мэр города Варденис Агарон Хачатрян принес присягу на улице - перед зданием городской администрацией.

Ранее сотрудники полиции заблокировали вход в администрацию Вардениса, аргументируя свои действия тем, что итогу выборов оспорены в судебном порядке и до решения Административного суда вход в здание будет закрыт. В результате оппозиция решила провести инаугурацию избранного мэра города Агарона Хачатряна на улице.

5 декабря в общине Варденис прошли выборы в органы местного самоуправления. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" получила 13 мандатов, блок "Агарон Хачатрян" - 10, а "Объединённый Варденис" - 4. Кандидат на пост главы общины Варденис от правящей партии Арам Мелконян предложил оппозиции сложить мандаты и провести новые выборы. Однако 30 декабря оппозиционные представители Совета старейшин Вардениса созвали заседание и 14 голосами выбрали мэром города Агарона Хачатряна. Представители ГД назвали заседание неправомерным и бойкотировали, заявив, что не были предупреждены о заседании.