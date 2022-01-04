Вторник, 4 Января 2022 15:39

АрмИнфо.Никол Пашинян сегодня делает все с целью лишить Анкару и Баку возможности упрекнуть себя в выдвижении каких-либо требований. На этом фоне безоговорочно принимая к реализации все выдвинутые перед ним требования. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Именно подобное заключение напрашивается при анализе содержания его итогового уже прошлогоднего интервью. Становится понятно, что реальными, главными адресатами мессиджей Пашиняна является не армянское общество, а Турция и Азербайджан. Что моментально нашло свое подтверждение в виде последующих заявлений из Анкары о готовности к определенным совместным процессам, которые ей предстоят с Ереваном", - заметил он.

В ходе итогового интервью в конце 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявил, что территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области ни на одном из этапов переговоров не рассматривалась как исключительно армянское территориальное объединение. Со слов премьера, в переговорах было зафиксировано, что в Нагорном Карабахе проживало и азербайджанское население, и защита их интересов также была в повестке переговоров.

По оценкам Сарояна, речь идет о турецко-азербайджанских условиях, на которых предстоит найти свою реализацию некоторым процессам, в частности, касающихся разблокирования региональных коммуникаций и делимитации - демаркации границ. И своими заявлениями армянский премьер, согласно аналитику, стремится продемонстрировать заинтересованным в процессе внешним силам свою готовность и готовность своей команды неукоснительно реализовывать данные процессы.

Данные процессы и ход их реализации Сароян связывает не только с двусторонними договоренностями Еревана и Анкары, но и с договоренностями, достигнутыми в рамках работы формата "3+2". Здесь Пашинян также демонстрирует готовность продолжить ход реализации на деле неизвестных армянскому обществу договоренностей. Реализовать, выполнив выдвинутые перед Арменией также неизвестные армянскому народу предусловия.

"Куда все это заведет Армению в будущем нам неизвестно. Но с учетом текущего положения нашей страны можно предположить, что все это прямо затрагивает жизненные интересы Армении. Интересы, лежащие в основе армянской государственности и самой идентичности. По итогам встреч в рамках формата "3+2" наглядно видно разделение ролей в данном процессе между Москвой и Анкарой. Что автоматически предполагает достижение между ними согласия в совместном решении конкретных задач. Каких конкретно, мы пока что не знаем", - подытожил аналитик.