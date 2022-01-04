Вторник, 4 Января 2022 15:38

АрмИнфо.Комментировать озвученный на итоговой пресс-конференции Никола Пашиняна набор слов в направлении Арцаха достаточно сложно, если не невозможно. Ограничусь одним советом - об Арцахе можно говорить лишь в лучах света, в противном случае лучше просто помалкивать. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"Для меня заявления Пашиняна неприемлемы и я отношусь к ним негативно, поскольку считаю, что Арцах не является и не может являться предметом торга. Арцах для нас, для каждого армянина является бесценной частью нашей родины. Местом, каждая пядь которого пропитана армянской кровью. И если мы, если наше руководство этого еще не поняло, то лучше вообще молчать, чем говорить то, что говорится. Эти неприемлемые заявления, знаете ли, слушают не только в Армении и возможные последствия этого надо хорошо понимать", - подчеркнул он.

Взамен заявлений по Арцаху эксперт предпочитает видеть конкретные действия. На его взгляд, эти действия должны охватывать весь спектр армянского общества от граждан до политической элиты. И никоим образом эти действия не должны отражать реализацию выдвинутой Пашиняном повестки. В этом свете, Погосян выразил надежду на осознание сложности ситуации и собственной важности хотя бы властями Арцаха. И как результат формирование и реализацию ими собственной программы действий.

В этом свете, эксперт в очередной раз повторил необходимость восприятия Степанакерта армянством как города не менее важного для Армении, чем Ереван. На его взгляд, также необходимо сделать все возможное с целью увеличения населения Арцаха. И конечно, парламенту Арцаха с целью упорядочивания возникших после 44-х дневной азербайджанской агрессии правовых вопросов необходимо принять закон "Об оккупации".

Армении в свою очередь, согласно Погосяну, также необходимо инициировать процессы в направлении признания Арцаха. Поскольку в противном случае говорить Еревану в переговорном процессе будет практически нечего. Все остальное, по его оценкам, не выходит за рамки пустопорожних разговоров. В этом свете, эксперт выразил уверенность в том, что роль и ценность Арцаха в действиях, а не разговорах.

"Принятие Арцахом закона "Об оккупации" должно сопровождаться конкретными действиями по его имплементации в жизнь. Мы не должны ждать каких-то внешнеполитических, тем более внутриполитических импульсов. Степанакерт должен начать разговаривать с армянством мира. И я не понимаю, я не знаю, почему всего этого не было сделано ранее и почему это не делается сейчас", - подытожил Погосян.