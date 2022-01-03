Понедельник, 3 Января 2022 14:19

АрмИнфо. Мне, как человеку последние три десятилетия занимающемуся урегулированием конфликта вокруг Арцаха, о каких-либо документах, существенно отклоняющихся от мадридских принципов урегулирования ничего не известно. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

“Соответственно, если премьер-министру Армении Николу Пашиняну что-то известно о каких-то дополнительных документах, то ему следует предъявить их обществу. Во всяком случае, его, сделанное под занавес уходящего года, заявление о появившемся в 2011 году документе, где ни слова не было о промежуточном статусе Арцаха, предполагает именно этот шаг. Впрочем, премьер впоследствии подкорректировал собственные слова, но в любом случае я бы предложил ему более внимательно изучить имеющуюся по Арцаху документную базу”, - заметил он.

Комментируя нашумевшее заявление Ильхама Алиева в ходе его встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе с попыткой проведения аналогии между т.н. Лачинским и Зангезурским коридорами, политолог заметил, что подобные аналогии выглядят, по меньшей мере, странно. Поскольку Алиев, на его взгляд, пытается сопоставить весьма далёкие друг от друга ситуации. Григорян, в этом свете, выразил убежденность в недопустимости каких-либо сравнений между “дорогой жизни” в по - прежнему обстреливаемый Арцах и дорогой в не подвергающийся блокаде и обстрелам Нахиджеван.

Коснувшись еще двух значимых событии 2021-го: встреч Пашинян-Алиев в Сочи и Брюсселе, Григорян охарактеризовал их как демонстрирующие определенные совпадения позиций коллективного Запада и России в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования. Считая, что в Кремле расценивают переговоры в Брюсселе как продолжение Сочи, политолог подчеркнул отсутствие у Москвы возражений относительно продолжения диалога Пашиняна и Алиева уже в Европе. В целом, намерение не только РФ, но и других акторов заниматься Арцахским вопросом и проблемами, возникшими на армяно-азербайджанской границе в результате агрессии Баку, на его взгляд, можно лишь приветствовать.

“В этом свете, дальнейшие переговоры имеют шансы на успех. Поскольку наличие между крупными игроками расхождений в вопросе Арцаха автоматически застопорили бы процесс урегулирования всего комплекса проблем. Брюссельская повестка оказалась весьма близка повестке сочинской, что является свидетельством отсутствия противостояния между Москвой и Брюсселем, хотя бы в этом вопросе. Что же касается Сочи, то, к счастью, жестких требований Еревану в вопросах коридоров, делимитации и демаркации там не прозвучало. Как не прозвучало и конкретных сроков принятия важнейших для Армении решений”, - подытожил политолог.